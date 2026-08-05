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Политика

Надеждин избежал оплаты большого долга

РИА Новости: политик Борис Надеждин избежал оплаты долга в 1,45 млн рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Бывший депутат Государственной думы Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) избежал оплаты задолженности в размере 1,45 млн рублей, поскольку ранее он был признан банкротом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Согласно им, в феврале 2024 года в отношении политика возбудили исполнительное производство о взыскании 1,45 млн рублей исполнительского сбора. 23 июля 2026 года производство было прекращено, так как его признали банкротом. Такой статус Надеждин получил в апреле 2025 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка.

3 августа Надеждин у себя в соцсетях рассказал, что уехал из России во Францию. По словам политика, сейчас ему необходимо «осмотреться и понять, как жить дальше».

19 июля Надеждин объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму, поскольку закон не позволяет ему избираться. По словам политика, причиной закрытия кампании стало давление государства. Он отметил, что не готов подвергать риску тех, кто поддерживает его: семью, штаб и сторонников.

13 июля Надеждина задержала полиция. По словам политика, в отношении него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Ему вменили распространение ссылки на YouTube-ролик Эльвиры Вихаревой (признана в РФ иностранным агентом), в котором демонстрировалась фотография Алексея Навального.

В 2023 году Надеждин выдвигался в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». В его предвыборную программу входило обещание в случае победы максимально быстро добиться перемирия с Украиной. Центризбирком отказал ему в регистрации, признав недействительными более 9,1 тысячи подписей. Политик пытался обжаловать это решение, но суд признал его законным.

Ранее Надеждин объяснил свое задержание.

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