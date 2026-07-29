В офисе Зеленского назвали возможные сроки принятия санкций США против России

В офисе Зеленского заявили, что новые санкции США против России примут осенью

Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России в начале осени. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Как заявил Власюк, на этой неделе американским парламентариям предстоит окончательное голосование в верхней палате конгресса США.

«После этого они должны были бы на начало сентября перейти в Палату представителей. Там подтверждается этот законопроект, после чего он пойдет на подпись в Белый дом», — сказал он.

28 июля сенат США в первом процедурном голосовании поддержал введение новых санкций против России.

В голосовании не участвовали двое членов верхней палаты американского конгресса, одним из которых оказалась Дарлин Грэм. Причины такого решения неизвестны. Агентство предполагает, что они могут быть связаны в затянувшейся церемонией прощания с Грэмом.

Также в голосовании не участвовал сенатор Митч Макконнелл. Он не принимает участие в работе сената уже 43 дня на фоне своей госпитализации.

Одна из глав законопроекта о новых санкциях против России, разработанного при участии сенатора Линдси Грэма, посвящена вторичным пошлинам для государств, закупающих российские энергоносители. Вместо ранее предложенной единой ставки в 500% новая редакция предусматривает возможность введения тарифов до 100% при торговле с США в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа (среди них Китай и Индия), а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно помогают обходить действующие рестрикции.

Ранее стало известно, кто убедил сенаторов США проголосовать за санкции против России.