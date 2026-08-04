Экс-советник Трампа заявил о связи конфликтов в Иране и на Украине

Экс-советник Болтон: конфликты на Украине и в Иране всегда были тесно связаны

Конфликты между Украиной и Ираном всегда были тесно переплетены, так как Тегеран и Москва являются союзниками и сотрудничают, в том числе в сфере вооружений. Об этом в статье для Washington Post (WP) написал экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

Он напомнил о словах бывшего советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, который назвал будущий альянс Китая, России и Ирана «потенциально самым опасным сценарием». По словам Болтона, администрация президента США Дональда Трампа должна быть сконцентрирована на том, чтобы уничтожить (или «парализовать») Иран, сдержать Россию на Украине, и также усилить сдерживание Китая.

«На Украине Вашингтону следует ускорить выдачу лицензии на технологии для зенитно-ракетного комплекса Patriot, усилить экономическое давление на Россию и отказаться от любого сокращения американского присутствия в НАТО. Целью должно стать предотвращение попадания всей российской нефти на международные рынки, что подчеркивает необходимость увеличения экспорта нефти из стран Персидского залива до довоенного уровня или близкого к нему», — отметил он.

Болтон отметил, что Трамп «вряд ли сможет обеспечить Украине то, что ей необходимо для победы над Россией», и поэтому Вашингтону нужно «пока что» стабилизировать фронт. Кроме того, экс-советник считает, что свержение режима в Тегеране стало бы «ясным сигналом» для Пекина о том, что ему не следует атаковать Тайвань.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Россию и Китай участниками войны против Ирана и не видит признаков их прямого вовлечения в противостояние на Ближнем Востоке.

25 июля МИД Ирана сообщило, что украинские силы атаковали торговое судно Тегерана в Каспийском море, из-за чего не выжил один моряк, а еще один был ранен. В ведомстве назвали атаку преднамеренной. Иран собирался атаковать три цели на Украине в качестве ответа, однако изменил планы после принесения извинений, сообщил советник верховного лидера Исламской Республики Мохсен Резаи.

Ранее Иран сообщил о звонках с Украины о нежелании воевать на стороне США.