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Политика

Трамп предупредил Россию и Китай о «плохих последствиях» в случае военной помощи Ирану

Трамп: Россия и Китай не являются участниками конфликта США с Ираном
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что не считает Россию и Китай участниками конфликта вокруг Ирана и не видит признаков их прямого вовлечения в противостояние на Ближнем Востоке.

По словам американского лидера, Москве и Пекину невыгодно оказывать военную помощь Тегерану, поскольку это может привести для них к «очень плохим последствиям».

«Эти две крупные страны, о которых люди часто говорят в контексте Ирана, по моему мнению, не участвуют в конфликте», — написал Трамп.

Накануне Reuters сообщил, что разведка США расследует возможное участие России в ударах Ирана по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. По данным агентства, аналитики пока не пришли к единому мнению, но предполагают, что Москва могла предоставить Тегерану данные для наведения БПЛА или технологии, которые повышают точность атак. Это уже не первый раз, когда Вашингтон заявляет об участии России в конфликте. Что об этом говорят в Москве и Тегеране — в материале «Газеты.Ru».

17 июня Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам главы Белого дома, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы усложнило положение США в конфликте.

Ранее США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем.

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