«Привлечь Украину к ответственности». Тегеран обвинил Киев в умышленном ударе по судну

В МИД Ирана заявили, что атака ВСУ по торговому судну в Каспийском море была преднамеренной. Как отметил представитель ведомства Исмаил Багаи, Тегеран сделает все, чтобы привлечь Киев к ответственности. Газета NYT раньше писала, что благодаря активным дипломатическим усилиям сторонам удалось снизить уровень напряженности после удара, однако подчеркивала, что неизвестно, как долго Иран и Украина смогут держать ситуацию под контролем.

Тегеран считает, что удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море был преднамеренным. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Он раскрыл, что в телефонном разговоре с главой ведомства Аббасом Арагчи и при последующих контактах украинская сторона утверждала, что удар был непреднамеренным. Однако Тегеран располагает доказательствами и фактами, в том числе прямыми заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, которые свидетельствуют о том, что эта атака была преднамеренной, пояснил Багаи.

«Мы приняли к сведению объяснения украинской стороны и ожидаем, последуют ли за ними практические действия, которые подтвердят их слова о непреднамеренном характере этого преступления.

Иран, безусловно, предпримет все необходимые меры, чтобы привлечь Украину к ответственности и чтобы подобные действия и преступления со стороны Украины больше никогда не повторились», — подчеркнул Багаи.

Как развивалась история с иранским судном?

О том, что ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море, стало известно 25 июля. Нападение произошло утром, в результате атаки один моряк погиб, еще один член экипажа получил ранения. В иранском МИД сообщили, что Тегеран оставляет за собой право ответить на удар.

«Иран, в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, в частности принципом законной обороны, не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности. Ответственность за последствия авантюризма главы украинского режима будет лежать на этом режиме, его покровителях и подстрекателях», — заявили тогда в ведомстве.

По данным газеты The New York Times (NYT), Иран действительно готовился ответить на украинскую атаку. Как писало издание со ссылкой на источники, Тегеран собирался запустить по Украине баллистическую ракету с малой боеголовкой «в качестве символического жеста, но с целью причинения относительно небольшого ущерба». Целью мог стать один из украинских портов на Черном море.

Однако сторонам удалось снизить уровень напряженности благодаря активным дипломатическим усилиям. Одним из шагов стал телефонный разговор глав МИД двух стран Аббаса Арагчи и Андрея Сибиги. Комментируя беседу, иранский министр раскрыл, что Сибига заверил его, что атака была непреднамеренной, а Киев не стремится к эскалации. Сам Арагчи заявил, что дал украинскому коллеге понять, что любое нападение на иранских граждан или интересы страны неприемлемо. Кроме этого, Тегеран потребовал от Киева возместить убытки, связанные с ударом.

NYT тогда отмечала, что, несмотря на то, что в Иране были политики, которые изначально выступали против удара по Украине, неизвестно, насколько долго Тегерану и Киеву удастся держать напряженность под контролем.

Что об ударе говорили на Украине?

На Украине атаку на иранское судно особо не комментировали. Владимир Зеленский за все время лишь единожды коснулся этой темы — в интервью британскому каналу Sky News перед своей поездкой в Лондон. На вопрос журналиста о том, опасается ли украинский лидер того, что Иран может нанести удар по Украине, Зеленский ответил, что Тегеран начал действовать против Киева еще в первый год конфликта. По его словам, Иран поставлял России оружие, и Украина расценивает это как «нападение».

«Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас», — пояснил президент Украины.