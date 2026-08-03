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Политика

Иран отменил «удары мести» по Украине после извинений

Иран отменил удары по трем объектам на Украине после извинений Киева
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран собирался атаковать три цели на Украине в ответ на удар ВСУ по судну на Каспии, но изменил планы, сообщил советник верховного лидера Исламской Республики Мохсен Резаи. Его цитирует Tasnim.

«Мы... отменили атаку после того, как страна принесла извинения», — сказал чиновник.

Он добавил, что так или иначе Украина должна ответить за удар по судну Исламской Республики.

25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали торговое судно страны в Каспийском море. В результате взрыва на борту не выжил один моряк, еще один член экипажа получил ранения.

Киев утверждал, что по каспийскому маршруту между Россией и Ираном перевозятся вооружения, боеприпасы и компоненты военного назначения. Тегеран же отрицал поставки оружия России для применения в конфликте на Украине и заверял, что придерживается нейтральной позиции.

3 августа в МИД Ирана назвали атаку ВСУ по торговому судну в Каспийском море преднамеренной. Как отметил представитель ведомства Исмаил Багаи, Тегеран сделает все, чтобы привлечь Киев к ответственности. Газета The New York Times до этого писала, что благодаря активным дипломатическим усилиям сторонам удалось снизить уровень напряженности после удара, однако подчеркивала, что неизвестно, как долго Иран и Украина смогут держать ситуацию под контролем.

Ранее Иран сообщил о звонках с Украины о нежелании воевать на стороне США.

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