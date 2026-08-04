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Политика

Регионы получили право обеспечивать школы интернетом

Путин подписал закон о праве регионов подключать школы к интернету
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Региональные власти смогут подключать муниципальные школы к государственным, местным и другим информационным системам, а также к интернету. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе обеспечивать муниципальные общеобразовательные организации услугами по предоставлению доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети Интернет», — говорится в законе.

В пояснении к документу сказано, что доступ к интернету для муниципальных школ относился к компетенции органов местного самоуправления, однако на региональном уровне отсутствовала правовая база, которая бы это регулировала.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года и синхронизируется с началом учебного года.

До этого в России предложили разработать программу поэтапного перехода всей системы среднего образования на электронные учебники. По мнению главы Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павла Шапкина, это избавит детей от необходимости носить с собой тяжелые рюкзаки, набитые книгами.

Ранее «Лига безопасного интернета» зафиксировала рост угроз для школьников в сети.

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