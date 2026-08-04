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Общество

Российские школы призвали полностью перевести на электронные учебники

Минпросвещения РФ призвали перевести школы на электронные учебники
Alie04/Shutterstock/FOTODOM

В России следует разработать программу поэтапного перехода всей системы среднего образования на электронные учебники – это избавит детей от необходимости носить с собой тяжелые рюкзаки, набитые книгами. Соответствующую инициативу глава Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин направил в Минпросвещения РФ, передает RT со ссылкой на документ.

В обращении к главе ведомства автор идеи напомнил, что сегодня дети с первого класса вынуждены целыми днями носить с собой тяжелые портфели, что приводит к нарушению осанки, перегрузкам, в том числе плохо влияет на мышцы шеи, вызывая головные боли и переутомление. Чтобы избежать этого, нужно заменить бумажные учебники на электронные, считает Шапкин.

«Практически у каждого ребёнка есть гаджеты. Оснастить один раз школьные классы планшетами стоит намного дешевле, чем ежегодно тратить десятки миллиардов рублей на бумагу и услуги печати», — подчеркнул председатель НСЗПП.

По его мнению, достаточно будет разместить учебники на сайте в интернете или в «облаке».

В то же время профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова отметила, что не все гаджеты подходят для учебы – например, смартфон не рекомендуется использовать для длительного чтения учебных материалов. Это связано с тем, что текст должен быть написан нормальным шрифтом, не вынуждающим склоняться к экрану, а поверхность для чтения должна быть без бликов и с равномерным освещением. При этом расстояние до планшета должно быть не менее 30–40 см.

«Таким образом, электронный учебник может быть частью современного образования, но только при соблюдении зрительной гигиены», — заключила Шилова.

Напомним, до этого первый замминистра просвещения Александр Бугаев заявил, что в школах России не собираются использовать электронные учебники. По его словам, именно бумажные пособия формируют мировоззрение, развитие ребенка, в том числе и головного мозга. Замминистра отметил, что в учебных заведениях используют электронные ресурсы, например, дневники и информационную систему «Моя школа», но они не заменят живого общения учителя со школьником.

Накануне Минпросвещения утвердило новый список школьных учебников.

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