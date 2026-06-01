«Лига безопасного интернета» зафиксировала рост угроз для школьников в сети

Большинство российских школьников (89%) хотя бы раз получали личные сообщения от незнакомцев в соцсетях и мессенджерах. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Лиги безопасного интернета», в ходе которого эксперты выделили ключевые риски 2026 года.

Основными угрозами назвали рост предложений «легкого заработка», вовлечение детей в преступления террористического характера, склонение к суицидам, вовлечение в нападения на школы и мошенничество.

В январе-мае 2026 года волонтеры организации провели анонимный опрос 12 133 учащихся 5-11 классов. Среди основных проблем подростки отметили: оскорбления и хейт (71%), буллинг (36%), мошенничество с игровой валютой (48%), сомнительные предложения заработка (51%), доксинг (32%), вымогательство (26%), угрозы от незнакомцев (29%), взлом аккаунтов (41%). При этом исследование показало, что большинство подростков не делятся такими ситуациями с родителями (71%).

«Часто родители не в курсе того, что происходит с детьми в сети. По разным причинам подростки боятся поделиться с ними и скрывают происходящее, пытаясь решить проблемы в одиночку. Если бы родители знали, многие опасные ситуации можно было бы предотвратить», – отметила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Кроме того, эксперты зафиксировали попытки провокаторов с территории Украины вовлекать подростков в диверсионно-террористические преступления. Чаще всего такие предложения поступали при поиске работы. По данным МВД, в 2026 году предотвратили 52 нападения на учебные заведения, 15 нападений не удалось предотвратить.

Помимо этого, с декабря 2025 года провокаторы активно склоняли подростков к суицидам в личной переписке.

«Провокаторы с Украины прямо заявляют о том, что их цель – это истребление российских детей, в том числе и путем психологического воздействия в сети», — пояснила Мизулина.

Также остро стоит вопрос с активностью педофилов на просторах социальных сетей. Число случаев выманивания интимных фото выросло на 53% за два года. Чаще всего с такими преследованиями сталкивались девочки 9-12 лет.