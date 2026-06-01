Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«Лига безопасного интернета» зафиксировала рост угроз для школьников в сети

ЛБИ: 89% школьников получали сообщения от незнакомцев в соцсетях
Shutterstock

Большинство российских школьников (89%) хотя бы раз получали личные сообщения от незнакомцев в соцсетях и мессенджерах. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Лиги безопасного интернета», в ходе которого эксперты выделили ключевые риски 2026 года.

Основными угрозами назвали рост предложений «легкого заработка», вовлечение детей в преступления террористического характера, склонение к суицидам, вовлечение в нападения на школы и мошенничество.

В январе-мае 2026 года волонтеры организации провели анонимный опрос 12 133 учащихся 5-11 классов. Среди основных проблем подростки отметили: оскорбления и хейт (71%), буллинг (36%), мошенничество с игровой валютой (48%), сомнительные предложения заработка (51%), доксинг (32%), вымогательство (26%), угрозы от незнакомцев (29%), взлом аккаунтов (41%). При этом исследование показало, что большинство подростков не делятся такими ситуациями с родителями (71%).

«Часто родители не в курсе того, что происходит с детьми в сети. По разным причинам подростки боятся поделиться с ними и скрывают происходящее, пытаясь решить проблемы в одиночку. Если бы родители знали, многие опасные ситуации можно было бы предотвратить», – отметила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Кроме того, эксперты зафиксировали попытки провокаторов с территории Украины вовлекать подростков в диверсионно-террористические преступления. Чаще всего такие предложения поступали при поиске работы. По данным МВД, в 2026 году предотвратили 52 нападения на учебные заведения, 15 нападений не удалось предотвратить.

Помимо этого, с декабря 2025 года провокаторы активно склоняли подростков к суицидам в личной переписке.

«Провокаторы с Украины прямо заявляют о том, что их цель – это истребление российских детей, в том числе и путем психологического воздействия в сети», — пояснила Мизулина.

Также остро стоит вопрос с активностью педофилов на просторах социальных сетей. Число случаев выманивания интимных фото выросло на 53% за два года. Чаще всего с такими преследованиями сталкивались девочки 9-12 лет.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!