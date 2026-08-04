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Политика

Путин и президент Бразилии обсудили ситуацию вокруг Украины

Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся 4 августа по инициативе бразильской стороны.

«Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины», — говорится в сообщении.

В ходе беседы Путин выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта, уточнили в пресс-службе Кремля.

Там добавили, что лидеры также обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе расширение взаимной торговли. Стороны подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки Россия и Бразилия придерживаются совпадающих или близких подходов.

В июне Лула да Силва после участия в саммите G7 заявил, что спонсоры Киева уже устали поддерживать Украину и ищут пути урегулирования конфликта. Бразильский лидер также пообещал провести новые консультации с постоянными членами Совбеза ООН для поиска решений о прекращении огня.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Алиевым.

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