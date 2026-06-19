Украина попросила президента Бразилии стать посредником в переговорах с РФ

Украина хочет привлечь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к переговорам с Россией в качестве посредника. Об этом сообщает бразильский портал UOL со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным издания, на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции президент Украины Владимир Зеленский добивался встречи с бразильским лидером и больше сорока минут излагал ему свою позицию. В правительстве Бразилии считают, что Киев обратился именно к Луле да Силве, поскольку тот поддерживает контакты с российским лидером Владимиром Путиным, в отличие от европейских политиков.

Лула да Силва после участия в саммите G7 заявил, что спонсоры Киева уже устали поддерживать Украину и ищут пути урегулирования конфликта. Бразильский лидер также пообещал провести новые консультации с постоянными членами Совбеза ООН для поиска решений о прекращении огня.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что Украина рассчитывает завершить боевые действия до зимы с помощью дипломатических усилий и давления на Москву. Он предупредил, что в случае продолжения конфликта Киеву потребуется дополнительная помощь — поставки газа, дизельного топлива, энергооборудования и не менее 300 ракет для систем противовоздушной обороны. Зеленский также подтвердил готовность к переговорам с Путиным.

Ранее канцлер Австрии призвал ЕС к переговорам с Россией.