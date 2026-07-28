Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин и Алиев договорились расширить сотрудничество между РФ и Азербайджаном

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-релизе говорится, что главы двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обсудили происходящие в мире события. Политики отметили конструктивный характер связей между Баку и Москвой и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств двух стран.

Кроме того, президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником президента России Русланом Эдельгериевым, в ходе которой были затронуты вопросы, касающиеся ситуации на Каспийском море и борьбы с изменением климата.

Ранее Путин и Пашинян провели телефонный разговор.