Лавров возглавит делегацию России на 81-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит делегацию на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 81-й сессии сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)», — сказано в документе.

Кроме того, в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Александр Алимов и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

81-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в сентябре.

Мэр города Зоран Мамдани заявил, что администрация обсуждает возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его приезда на Генассамблею ООН. Градоначальник назвал лидера еврейского государства военным преступником, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом в Гааге.

Ранее Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета безопасности.