Мэрия Нью-Йорка обсуждает возможность ареста Нетаньяху на Генассамблее ООН

Мэр Нью-Йорка заявил об обсуждении ареста Нетаньяху по ордеру МУС в сентябре

Администрация Нью-Йорка обсуждает возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его приезда на Генассамблею ООН в сентябре. Об этом мэр города Зоран Мамдани рассказал в интервью газете The New York Times.

Градоначальник назвал Нетаньяху военным преступником, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Он заверил, что многие разделяют его мнение по поводу последствий действий израильского премьера за последние годы.

«Я считаю, что премьер-министру Нетаньяху место в Гааге. Он — военный преступник, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом. И вы обнаружите, что многие придерживаются именно такого мнения, исключительно из-за последствий его действий за последние много лет», — заявил Мамдани.

Он признал, что пока ему неясны собственные законные полномочия — вправе ли он приказать полиции задержать лидера иностранного государства. Потому, по словам мэра Нью-Йорка, он ведет активные переговоры с юридическим департаментом города по этому вопросу. Мамдани заверил, что будет делать только то, что разрешает закон.

В ходе предвыборной кампании в прошлом году Мамдани уже заявлял, что отдаст приказ об аресте Нетаньяху в соответствии с ордером МУС. Тогда он назвал действия израильского премьера в Газе геноцидом, сославшись на оценку спецкомиссии ООН.

США не входят в число стран, которые ратифицировали Римский статут и являются участницами Международного уголовного суда, поэтому американские власти не обязаны исполнять ордера МУС.

Ранее Турция начала добиваться ареста Нетаньяху.