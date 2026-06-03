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Политика

Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета безопасности

Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго стали членами Совбеза ООН
Eduardo Munoz/Reuters

Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго выбраны новыми непостоянными членами Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в среду избирались пять новых непостоянных членов Совета Безопасности на 2027–2028 годы. По квоте предполагалось избрать два государства от Западной Европы и по одному от Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В итоге в новый состав СБ вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия и Австрия.

Участники заседания не смогли избрать пятого непостоянного члена СБ ООН: на это место претендовали Киргизия и Филиппины, однако ни одна из стран не набрала нужного числа голосов, поэтому выборы продолжатся. Примечательно, что из всех нынешних кандидатов лишь Киргизия никогда ранее не входила в состав Совета Безопасности ООН.

В феврале Россия поддержала намерение Бразилии стать кандидатом в постоянные члены реформированного Совета безопасности ООН. В совместном заявлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина подчеркивается, что Россия и Бразилия подтвердили необходимость продвижения реформы Совбеза ООН, а также придания ему более представительного характера через включение в организацию развивающихся государств Латинской Америки, Азии и Африки в соответствии с концепцией многополярного мира.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии альтернативы ООН.

 
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