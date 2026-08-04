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Политика

Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для жен ветеранов боевых действий

Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для жен инвалидов боевых действий
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о бесплатном экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) для жен и вдов ветеранов и инвалидов боевых действий. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, ее порядок установит Минздрав РФ. Мера при этом не будет распространяться на суррогатное материнство.

Воспользоваться процедурой смогут супруги участников и инвалидов боевых действий. Вдовам бойцов, согласно закону, предоставляется пятилетний срок с момента гибели мужа при условии отсутствия повторного брака. Для запуска протокола потребуется нотариально заверенное согласие супруга, оформленное при жизни, на использование его биоматериала после смерти.

Авторы инициативы считают, что она укрепит семьи участников СВО и будет способствовать улучшению демографической ситуации.

Ранее Госдума приняла закон о бесплатном поступлении в вузы вдов бойцов СВО.

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