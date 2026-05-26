Законопроект о бесплатном ЭКО для жен участников СВО прошел первое чтение

Ветераны боевых действий и их супруги получат право на бесплатную процедуру ЭКО по программе госгарантий. Такой законопроект в первом чтении приняла Госдума, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива была разработана после того, как жены военнослужащих в разных регионах подняли вопрос о своем желании сохранить генетический материал уходящих на фронт супругов, чтобы иметь возможность завести ребенка, не полагаясь целиком и полностью только на естественный способ зачатия в краткие периоды отпусков.

Законопроект предлагает закрепить за ветеранами и их женами право на бесплатные вспомогательные репродуктивные технологии. Однако забор и криоконсервация биоматериала проводятся самостоятельно и за собственный счет. Если боец не выживет, его вдова сможет получить такую помощь бесплатно при наличии криоконсервированного материала и нотариально заверенного согласия супруга, данного при жизни.

Отдельно прописано право детей, рожденных с помощью ВРТ, на установление отцовства и получение связанных с ним мер поддержки, например пенсии по потере кормильца.

Эти вопросы урегулируют поправками в Семейный кодекс и закон об актах гражданского состояния. Порядок применения репродуктивных технологий для ветеранов определит Минздрав, а механизм финансирования — правительство РФ. Авторы инициативы считают, что она укрепит семьи участников СВО и будет способствовать улучшению демографической ситуации.

Ранее священник не поддержал идею ЭКО для вдов участников спецоперации.