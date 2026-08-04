Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
 (обновлено  )
Политика

Европу призвали создать запасной план обороны на случай провала НАТО 3.0

Политолог Точчи: Европе нужна альтернатива на случай провала НАТО 3.0
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Европе нужен запасной вариант на случай провала концепции «НАТО 3.0». Об этом в статье для Guardian написала итальянский политолог и экс-советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точчи.

По ее словам, работа над «европеизированным НАТО» разумна, и если даже если альянс ослабнет, он «все еще может быть достаточно сильным, чтобы противостоять наступающей России». При этом политолог считает, что Европе нужно «работать над альтернативами», так как США могут не откликнуться на «призыв защитить Европу», и это может расколоть НАТО. Также Точчи уверена, что европейцы не позволят США «диктовать условия бесконечно».

Политолог отметила, что сейчас вокруг Украины, Гренландии и Ирана сформировались «коалиции желающих», так как ООН, НАТО и ЕС не могут эффективно справиться с новыми вызовами. Однако такие коалиции носят «ситуативный и эфемерный характер», и им не хватает «как системы принятия политических и стратегических решений, так и оперативной иерархии командования», подчеркнула автор. Поэтому «институционализация таких коалиций на политическом уровне будет иметь решающее значение», убеждена Точчи.

«Одним из вариантов может стать создание Европейского совета безопасности. <...> Сейчас она возрождается именно для того, чтобы разработать способы решения европейцами вопросов безопасности континента. Всё это не должно снижать приоритет европеизации НАТО, но коалиции желающих могут стать важнейшей страховкой на случай, если НАТО 3.0 потерпит неудачу», — написала она.

1 июля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США рамках концепции обновления НАТО — «НАТО 3.0» — передадут странам Евросоюза больше ответственности на европейском направлении и на Украине. Затем Рютте сообщил, что НАТО ждет крупнейшая трансформация за всю его историю.

Ранее глава МИД Литвы потребовал от НАТО «решительной реакции» на инцидент в Польше.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Туристическая страховка не всегда спасает. За какие риски придется доплатить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!