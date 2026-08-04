Европу призвали создать запасной план обороны на случай провала НАТО 3.0

Европе нужен запасной вариант на случай провала концепции «НАТО 3.0». Об этом в статье для Guardian написала итальянский политолог и экс-советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точчи.

По ее словам, работа над «европеизированным НАТО» разумна, и если даже если альянс ослабнет, он «все еще может быть достаточно сильным, чтобы противостоять наступающей России». При этом политолог считает, что Европе нужно «работать над альтернативами», так как США могут не откликнуться на «призыв защитить Европу», и это может расколоть НАТО. Также Точчи уверена, что европейцы не позволят США «диктовать условия бесконечно».

Политолог отметила, что сейчас вокруг Украины, Гренландии и Ирана сформировались «коалиции желающих», так как ООН, НАТО и ЕС не могут эффективно справиться с новыми вызовами. Однако такие коалиции носят «ситуативный и эфемерный характер», и им не хватает «как системы принятия политических и стратегических решений, так и оперативной иерархии командования», подчеркнула автор. Поэтому «институционализация таких коалиций на политическом уровне будет иметь решающее значение», убеждена Точчи.

«Одним из вариантов может стать создание Европейского совета безопасности. <...> Сейчас она возрождается именно для того, чтобы разработать способы решения европейцами вопросов безопасности континента. Всё это не должно снижать приоритет европеизации НАТО, но коалиции желающих могут стать важнейшей страховкой на случай, если НАТО 3.0 потерпит неудачу», — написала она.

1 июля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США рамках концепции обновления НАТО — «НАТО 3.0» — передадут странам Евросоюза больше ответственности на европейском направлении и на Украине. Затем Рютте сообщил, что НАТО ждет крупнейшая трансформация за всю его историю.

Ранее глава МИД Литвы потребовал от НАТО «решительной реакции» на инцидент в Польше.