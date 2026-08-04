Глава МИД Литвы потребовал от НАТО «решительной реакции» на инцидент в Польше

Глава МИД Литвы Будрис призвал НАТО к решительной реакции на инцидент в Польше

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис потребовал от НАТО более решительной реакции в ответ на недавний инцидент в небе Польши. Его слова приводит LRT.

«Есть желание сохранять спокойствие, но реагировать решительно. Нам удалось сохранить спокойствие. Но за этим инцидентом должна последовать решительная реакция, прежде всего с помощью военных средств», – сказал Будрис.

Глава МИД Литвы заявил, что предыдущие усилия НАТО по усилению региона помогли предотвратить эскалацию. Он полагает, что когда НАТО увеличивает военное присутствие в регионе, что Россия считает неприемлемым, то «принимает меры предосторожности».

30 июля премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об обнаружении обломков некоего объекта, якобы являющегося «ракетой Х-101 российского производства». При этом глава правительства подчеркнул, что окончательные выводы зависят от результатов экспертизы, и призвал дождаться завершения официального расследования.

На фоне инцидента Украина и руководство Европейского союза также возложили ответственность за произошедшее на российскую сторону. Киев также выразил готовность оказать Варшаве содействие в установлении всех обстоятельств падения объекта.

Позже в минобороны Польши выразили уверенность в том, что именно «российская ракета» нарушила польское воздушное пространство.

Ранее журналист объяснил, почему Туск поспешил обвинить Россию в инциденте с ракетой.