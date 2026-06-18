Генсек НАТО анонсировал крупнейшую трансформацию альянса в истории

НАТО ждет крупнейшая трансформация за всю его историю. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО, передает ТАСС.

«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», — сказал генсек.

Рютте добавил, что Европе предстоят «огромные усилия». При этом страны региона уже делают значительные шаги. В частности, по словам генсека, европейские страны и Канада по итогам 2025 года потратили на оборону на $139 млрд больше, чем в 2024-м.

Несколькими часами ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что НАТО слишком долго был «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением». Министр уточнил, что альянс фактически возьмет на себя ведущую роль в обычной европейской обороне.

В марте Хегсет говорил, что США решат вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном и с учетом отказа ряда союзников помогать Вашингтону.

Ранее генсек НАТО оценил перспективы возобновления диалога с Россией.