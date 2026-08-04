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Политика

Стало известно, когда Вашингтон и Тегеран могут договорится об открытии Ормузского пролива

Бессент: США и Иран могут договориться об открытии Ормуза во вторник или среду
Elizabeth Frantz/Reuters

США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду, 4 или 5 августа. Об этом в эфире CNBC заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

По его словам, Вашингтон ведет переговоры с Исламской Республикой.

«Есть вероятность, что мы сможем достичь договоренности сегодня или завтра об открытии пролива и двигаться дальше к более нормализованной позиции в этом конфликте», – заявил Бессент.

До этого официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что контакты по дипломатическому разрешению конфликта между США и Ираном продолжаются и находятся на продвинутой стадии.

4 августа президент США назвал переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном последним шансом для иранских властей достичь выгодных договоренностей. Политик подчеркнул, что хочет в полной мере дать иранцам последний шанс перед «обезглавливанием».

Ранее в России объяснили позицию США в отношении Ирана.

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