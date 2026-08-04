В МИД Катара рассказали об усилиях по разрешению конфликта между США и Ираном

Аль-Ансари: контакты по разрешению конфликта между США и Ираном продолжаются

Контакты по дипломатическому разрешению конфликта между США и Ираном продолжаются и находятся на продвинутой стадии. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари на пресс-конференции, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Доха работает со всеми участниками конфликта в этом направлении, «контакты не прекращаются ни на минуту».

По словам аль-Ансари, в настоящее время Вашингтон и Тегеран обмениваются проектами будущего соглашения об урегулировании конфликта через посредников в лице Катара, Омана и Пакистана. Страны региона вместе работают над тем, чтобы избежать эскалации, отметил представитель катарского МИД.

При этом дипломат подчеркнул, что планов проведения прямых переговоров между Соединенными Штатами и Республикой Иран пока нет, контакты осуществляются исключительно через посредников.

Отвечая на вопрос о возможности открытия Ормузского пролива, аль-Ансари сообщил, что усилия стран региона сейчас сосредоточены на завершении эскалации, открытии пролива и возобновлении дипломатии между сторонами конфликта.

4 августа президент США назвал переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном последним шансом для иранских властей достичь выгодных договоренностей. Политик подчеркнул, что хочет в полной мере дать иранцам последний шанс перед «обезглавливанием».

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