Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
 (обновлено  )
Политика

На Украине объяснили, почему молодежь хочет завершения конфликта

Социолог Головаха: молодежь больше готова к невыгодным для Украины условиям мира
Efrem Lukatsky/AP

Молодежь на Украине больше старшего поколения готова к остановке боевых действий не на выгодных для Киева условиях. Об этом изданию «Телеграф» заявил директор Института социологии Национальной академии наук (НАН) Украины Евгений Головаха.

По словам социолога, на Украине есть противоречия между разными социальными группами, в том числе между молодежью и старшим поколением, о чем говорят и данные Киевского международного института социологии (КМИС).

«Молодежь, в отличие от старшего поколения, в большей степени готова к остановке войны не на выгодных для Украины условиях. Но как же так? Молодежь более продвинута и больше хочет на Запад. <…> А люди старшего поколения, значительно меньше ориентированные на Запад, не хотят отдавать Донбасс. В чем проблема? В том, что людям старшего поколения не нужно воевать», — отметил он.

При этом Головаха подчеркнул, что среди молодежи хоть и больше тех, кто хотел бы ценой уступок остановить военные действия, однако это «не большинство молодежи». По мнению социолога, когда таких людей станет большинство, тогда «ситуация станет угрожающей» для Украины.

В июне опрос КМИС показал, что большинство украинцев предпочитают территориальную целостность и суверенитет благосостоянию населения страны.

Также в июне большая часть украинцев поддержала прекращение огня в случае, если на Украине разместят войска стран Европы.

Кроме того, 16 марта КМИС сообщил, что более 60% украинцев поддержали проведение референдума по соглашению с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки».

Ранее парамедик оценила состояние украинского общества.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!