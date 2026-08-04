Социолог Головаха: молодежь больше готова к невыгодным для Украины условиям мира

Молодежь на Украине больше старшего поколения готова к остановке боевых действий не на выгодных для Киева условиях. Об этом изданию «Телеграф» заявил директор Института социологии Национальной академии наук (НАН) Украины Евгений Головаха.

По словам социолога, на Украине есть противоречия между разными социальными группами, в том числе между молодежью и старшим поколением, о чем говорят и данные Киевского международного института социологии (КМИС).

«Молодежь, в отличие от старшего поколения, в большей степени готова к остановке войны не на выгодных для Украины условиях. Но как же так? Молодежь более продвинута и больше хочет на Запад. <…> А люди старшего поколения, значительно меньше ориентированные на Запад, не хотят отдавать Донбасс. В чем проблема? В том, что людям старшего поколения не нужно воевать», — отметил он.

При этом Головаха подчеркнул, что среди молодежи хоть и больше тех, кто хотел бы ценой уступок остановить военные действия, однако это «не большинство молодежи». По мнению социолога, когда таких людей станет большинство, тогда «ситуация станет угрожающей» для Украины.

В июне опрос КМИС показал, что большинство украинцев предпочитают территориальную целостность и суверенитет благосостоянию населения страны.

Также в июне большая часть украинцев поддержала прекращение огня в случае, если на Украине разместят войска стран Европы.

Кроме того, 16 марта КМИС сообщил, что более 60% украинцев поддержали проведение референдума по соглашению с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки».

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