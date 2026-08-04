Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Зеленский анонсировал новые чистки в Службе безопасности Украины

Зеленский поручил провести новые чистки в аппарате СБУ
Emrah Gurel/AP

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести новые кадровые чистки в аппарате Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после совещания с временно исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом.

«Согласовал руководителю СБУ дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры службы», — написал Зеленский.

Александр Поклад был назначен врио главы СБУ 17 июля. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя этого ведомства. На посту главы службы он сменил Евгения Хмару, который был назначен временно исполняющим обязанности министра обороны Украины.

30 июля Зеленский сменил руководителей региональных управлений СБУ сразу в восьми областях страны — Житомирской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой. Кроме того, он назначил нового начальника Центра спецопераций (ЦСО) СБУ — этот пост занял бригадный генерал Олег Федорив.

22 июля Зеленский снял с должности главу Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова и назначил на его место Игоря Скибюка. Это произошло после смены главкома украинской армии — вместо Александра Сырского пост занял Михаил Драпатый.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!