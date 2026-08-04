В Госдуме заявили о просчете Киева при подготовке теракта против главы региона РФ

Украинские спецслужбы планировали устроить теракт против руководителя одного из исторических регионов России во время его командировки в Крым, полагая, что в поездке это будет сделать проще, считает депутат Андрей Колесник. В беседе с газетой «Взгляд» он отметил, что противник преследовал несколько целей, в том числе – пытался продемонстрировать жителям новых регионов РФ несостоятельность государства и разобщить граждан.

«Система охраны глав субъектов России, выстроенная на местах, достаточно серьёзная. Поэтому, по всей видимости, украинские спецслужбы посчитали, что совершить покушение на руководителя одного из исторических регионов будет проще во время его командировки», – пояснил парламентарий.

Он добавил, что украинские спецслужбы преследовали сразу несколько целей, в том числе пытались запугать и разобщить жителей. Колесник отметил профессиональную работу ФСБ, вовремя раскрывшей эти планы, но добавил, что всё равно сегодня необходимо работать над повышением уровня безопасности.

Для своих целей Киев вербует россиян, однако решившимся на это гражданам нужно помнить, что с момента заключения соглашения с противником «счёт их жизни идёт на часы», подчеркнул депутат. Он пояснил, что украинские кураторы в любом случае не оставят исполнителя в живых – его либо используют как смертника, либо ликвидируют позднее, как это было с женщиной, устроившей взрыв в Монако.

«Украина развязала террористическую войну против нас и ответ на это должен быть соразмерным», – заключил Колесник.

Напомним, сегодня утром стало известно, что ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, планировавших совершить теракт против руководителя одного из новых регионов России, когда тот находился в Крыму. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что мужчины 1992 и 1999 годов рождения вступили в сговор с украинскими спецслужбами. После обучения обращению с самодельной бомбой куратор с Украины поручил россиянам совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и в отношении чиновника.

Суд в Симферополе на два месяца арестовал задержанных, по факту случившегося возбуждены уголовные дела.

Ранее суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Пятигорске.