Неконструктивная позиция Украины тормозит процесс мирного урегулирования. Об этом News.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, предпосылки для начала переговоров между Москвой и Киевом до конца 2026 года есть. Чепа подчеркнул, что у России «нет принципиальных изменений в подходе к диалогу», меняются лишь обстоятельства.

Парламентарий подчеркнул, что Украина ведет себя «абсолютно неконструктивно». В качестве примеров он привел переговоры в Минске и Стамбуле.

«Остановка огня — это не решение, это возможность передышки, которую Киев делал неоднократно, а затем наступал новый виток конфликта. Поэтому военные действия продолжаются», — сказал Чепа.

Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, если Запад отнесется к ним конструктивно и зрело. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, Москва всегда открыта к переговорам и не раз это доказывала, но перспективы для диалога появятся, если у сторонников Украины на Западе «созрело понимание» необходимости честного и конструктивного взаимодействия.

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