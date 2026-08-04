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Политика

В Госдуме раскрыли, что тормозит мирный процесс по Украине

Депутат Чепа: неконструктивная позиция Украины мешает мирным переговорам с РФ
Виталий Белоусов/РИА Новости

Неконструктивная позиция Украины тормозит процесс мирного урегулирования. Об этом News.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, предпосылки для начала переговоров между Москвой и Киевом до конца 2026 года есть. Чепа подчеркнул, что у России «нет принципиальных изменений в подходе к диалогу», меняются лишь обстоятельства.

Парламентарий подчеркнул, что Украина ведет себя «абсолютно неконструктивно». В качестве примеров он привел переговоры в Минске и Стамбуле.

«Остановка огня — это не решение, это возможность передышки, которую Киев делал неоднократно, а затем наступал новый виток конфликта. Поэтому военные действия продолжаются», — сказал Чепа.

Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, если Запад отнесется к ним конструктивно и зрело. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, Москва всегда открыта к переговорам и не раз это доказывала, но перспективы для диалога появятся, если у сторонников Украины на Западе «созрело понимание» необходимости честного и конструктивного взаимодействия.

Ранее политолог раскрыл, когда Россия и Украина начнут диалог о мире.

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