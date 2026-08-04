Освобождение Донбасса от ВСУ может подтолкнуть Россию и Украину к диалогу об урегулировании конфликта. Об этом News.ru заявил политолог и эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

По его словам, если ВС РФ возьмут оставшуюся часть Донбасса в ближайшие месяцы, то это повысит шансы на начало диалога с Украиной. Он напомнил позицию Москвы о том, что освобождение региона является минимальным предварительным условием для начала серьезных переговоров.

«Но мы не знаем, конечно, когда это произойдет, поскольку Славянско-Краматорская агломерация — это очень сильно укрепленный район. Поэтому, наверное, никто не может сказать с уверенностью, что в течение ближайших месяцев эта задача будет окончательно решена», — заявил Кортунов.

22 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия для начала «серьезных сложных переговоров» хорошо известны Киеву, и после их выполнения боевые действия могут завершиться «очень быстро». Песков напомнил, что два года назад президент РФ Владимир Путин, выступая перед руководящим составом российского внешнеполитического ведомства, сформулировал ключевые условия для прекращения боевых действия.

Ранее в Госдуме призвали ставить Россию на военные рельсы.