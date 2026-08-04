Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Политолог раскрыл, когда Россия и Украина начнут диалог о мире

Политолог Кортунов: освобождение Донбасса подтолкнет Россию и Украину к диалогу
Станислав Красильников/РИА Новости

Освобождение Донбасса от ВСУ может подтолкнуть Россию и Украину к диалогу об урегулировании конфликта. Об этом News.ru заявил политолог и эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

По его словам, если ВС РФ возьмут оставшуюся часть Донбасса в ближайшие месяцы, то это повысит шансы на начало диалога с Украиной. Он напомнил позицию Москвы о том, что освобождение региона является минимальным предварительным условием для начала серьезных переговоров.

«Но мы не знаем, конечно, когда это произойдет, поскольку Славянско-Краматорская агломерация — это очень сильно укрепленный район. Поэтому, наверное, никто не может сказать с уверенностью, что в течение ближайших месяцев эта задача будет окончательно решена», — заявил Кортунов.

22 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия для начала «серьезных сложных переговоров» хорошо известны Киеву, и после их выполнения боевые действия могут завершиться «очень быстро». Песков напомнил, что два года назад президент РФ Владимир Путин, выступая перед руководящим составом российского внешнеполитического ведомства, сформулировал ключевые условия для прекращения боевых действия.

Ранее в Госдуме призвали ставить Россию на военные рельсы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!