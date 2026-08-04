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Политика

WP узнал о саботаже лидеров Европы в общении с Трампом

WP: лидеры Европы продолжают льстить Трампу, но все менее склонны ему уступать
Alexander Drago/Reuters

Европейские лидеры продолжают льстить президенту США Дональду Трампу, однако все меньше готовы ему уступать. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По словам собеседника издания, европейские лидеры знают, что лесть «работает». Поэтому за закрытыми дверями они продолжают использовать этот инструмент в общении с американским лидером.

«Но это не значит, что нужно уступать», — добавил дипломат.

В конце июля Трамп заявил, что странам Европы повезло, что он их друг.

В то же время глава Белого дома подвергает резкой критике противодействие Европы стремлению США получить суверенитет над Гренландией. Он пригрозил вывести американские войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Трамп также посоветовал Европе «быть поосторожнее» с иммиграцией и энергетикой. По мнению президента США, если Европа не будет аккуратнее с этими двумя вопросами, то ее «больше не будет».

Ранее Трамп раскрыл, в каких именно союзниках по НАТО разочаровались США.

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