Трамп заявил, что Европе повезло иметь его в качестве друга

Президент Дональд Трамп ответил на вопрос о послании союзникам США в Европе. Фрагмент телефонного интервью с лидером опубликовала в соцсети X журналистка французского телеканала LCI Сони Дриди.

«Им (странам Европы. — «Газета.Ru») повезло, что я их друг», — сказал глава государства.

До этого Трамп анонсировал введение существенных пошлин на европейские товары в качестве ответа на штраф в почти $1 млрд, выписанный компании Google. По мнению главы Белого дома, Европа применяет против американских высокотехнологичных компаний «чрезвычайно дискриминационную практику».

На этой неделе политик также пригрозил ввести крупные тарифы против Мексики из-за вспышки «взрывной» диареи и против Канады из-за дыма от масштабных лесных пожаров.

После этого спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев высказал мнение, что члены ЕС «рассердили своего «папочку», и теперь им придется извиняться, давать зданий ход и благодарить американского политика за дополнительные тарифы.

Ранее Трамп выложил клип о всемирной любви к себе.