Испанский кабмин уволил сотрудницу, опубликовавшую число прибывших в Сеуту мигрантов

Pais: в Испании уволили сотрудницу за сообщение о прибытии 45 тысяч нелегалов

Правительство Испании уволило сотрудницу пресс-службы департамента национальной безопасности (DSN), которая обнародовала число прибывших в Сеуту нелегальных мигрантов из Марокко, превышавшее данные МВД. Об этом сообщает газета El Pais.

Отмечается, что сотрудница утром 31 июля опубликовала на сайте DSN пресс-релиз, где говорилось, что в Сеуту проникли 49 тысяч нелегалов. В публикации также утверждалось, что это «крупнейший миграционный кризис, зафиксированный в городе с мая 2021 года» и что правоохранители Марокко применили спецсредства для разгона людей, собравшихся на границе. При этом официальные данные МВД Испании тогда сообщали о 40 тысячах прибывших.

По данным El Pais, сообщение было удалено с сайта DSN сразу после публикации. Сотруднице позвонили и сообщили об увольнении. Известно, что она несколько лет отвечала за сайт DSN, а до этого работала в минобороны Испании. Сейчас женщина сохранила статус госслужащей, однако новую работу ей пока не предоставили, что сильно снизило ее доходы.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее несколько стран ЕС отказались подвергать критике Испанию из-за миграционного кризиса.