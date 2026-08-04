Несколько стран ЕС отказались подвергать критике Испанию из-за миграционного кризиса

Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за кризиса в Сеуте

Четыре страны Европейского союза отказались подписывать письмо с критикой Испании из-за ситуации с проникновением огромного числа мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута. Об этом сообщает издание Politico.

На этой неделе 22 лидера стран ЕС направили письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвав Мадрид усилить контроль на внешней границе объединения. Они предложили создать общеевропейский механизм для борьбы со схемами регуляризации незаконных мигрантов, подобным той, которую реализовал испанский премьер-министр Педро Санчес.

Письмо не стали подписывать председательствующая в Совете ЕС Ирландия, а также Франция, Португалия и Люксембург.

Неназванный дипломат заявил изданию, что одна из этих стран не согласилась с письмом из-за того, что оно не показывало солидарность с Испанией.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее сообщалось, что марокканские семьи начали поиски отправившихся в Испанию нелегалов.