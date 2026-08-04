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Политика

Посредники готовят возможное объявление о перемирии Ирана и США

Al Hadath: в переговорах Ирана и США может произойти прорыв
Daniel Cole/Reuters

В ирано-американских переговорах может случиться прорыв, сообщил в соцсети X телеканал Al Hadath.

По его данным, для подготовки объявления о прекращении огня посредникам потребуется дополнительное время. Источник телеканала назвал позитивной атмосферу в связи с возможным прекращением боевых действий в регионе и открытием Ормуза.

По его словам, глава МИД Ирана Аббас Арагчи также намерен совершить визит в Исламабад (Пакистан до этого был посредником на переговорах республики с США. — «Газета.Ru»).

2 августа президент США отказался от запланированной на выходные масштабной атаки на Иран, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Подготовка ударов по иранской энергетической инфраструктуре была остановлена после консультаций с государствами Персидского залива, предупредившими об угрозе региональной эскалации.

Вскоре американский лидер объявил, что стороны проведут переговоры 3 августа и якобы достигли договоренностей по Ормузу. В иранском МИД его слова опровергли и подчеркнули, что обсуждают судоходство в проливе только с Оманом. На это президент США возразил, что переговоры ведутся, даже если Исламская Республика публично это отрицает.

Ранее в России объяснили позицию президента США в отношении Ирана.

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