На Украине продолжаются акции протеста из-за отставки Федорова

Акции протеста из-за отставки главы министерства обороны Украины Михаила Федорова прошли не менее чем в девяти городах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме идущих 19-й день подряд митингов в Киеве, Днепре, Харькове и во Львове акции протеста также состоялись в Ивано-Франковске, Николаеве, Одессе, Ровно и Тернополе.

30 июля посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что Федоров не захотел тихо и мирно покинуть пост, поскольку он и его западные спонсоры не успели достичь всех своих коррупционных целей.

15 июля украинский президент Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения министра обороны стал его конфликт с уже бывшим главнокомандующим армией страны Александром Сырским. Но, по словам самого Федорова, его решили снять с должности в связи с реформой закупок в военном ведомстве.

Ранее журналисты узнали о попытке Федорова выдвинуть «ультиматум» Зеленскому.