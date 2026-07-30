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Политика

В РФ объяснили, почему Федоров не захотел мирно покинуть пост главы МО Украины

Мирошник: Федоров на посту главы МО Украины не успел достичь коррупционных целей
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не захотел тихо и мирно покинуть пост, поскольку он и его западные спонсоры не успели достичь всех своих коррупционных целей. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Он обратил внимание, что многие члены кабинета министров Украины после объявления о смене состава правительства спокойно «ушли в сторонку».

«А такие как Федоров — они не выполнили еще свою миссию, они не вытащили свою часть бюджета, они еще не смогли освоить те десятки миллиардов, которые уже здесь, прямо на подходе к Украине», — сказал дипломат.

Как отметил Мирошник, скандал из-за кадровых перестановок затронул именно оборонную сферу, поскольку с ней связаны «колоссальные интересы».

15 июля украинский президент Владимир Зеленский отправил Михаила Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения министра обороны стал его конфликт с уже бывшим главнокомандующим армией страны Александром Сырским. Но, по словам самого Федорова, его решили снять с должности в связи с реформой закупок в военном ведомстве.

Ранее журналисты узнали о попытке Федорова выдвинуть «ультиматум» Зеленскому.

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