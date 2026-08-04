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Политика

В Нарве увольняют больше сотни русскоязычных помощников воспитателей детских садов

В Нарве из-за языковых требований власти уволят 108 сотрудников детских садов
Ints Kalnins/Reuters

В эстонском городе Нарва из-за языковых требований увольняют свыше 100 помощников воспитателей детских садов. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания ERR.

С 3 августа расторгаются трудовые договоры со 108 помощниками воспитателей детских садов. Для продолжения работы сотрудники дошкольных учреждений должны были подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2. Такие требования к знанию языка были приняты в 2024 году. Для работников, которые уже занимали эти должности, действовала отсрочка на два года, завершившаяся 1 августа.

Заведующая отделом образования Нарвы Ларисы Дегель заявила, что дефицита педагогов не будет. По ее словам, в отдельных группах помощников воспитателей смогут заменить вторые учителя, поэтому не следует ожидать сбоев в работе детских садов.

31 марта сообщалось, что власти Таллина хотят в 2026/2027 учебном году разрешить преподавание на русском языке в 20 городских школах из-за острой нехватки педагогов, владеющих эстонским на требуемом уровне C1 и готовых вести на нем уроки.

Ранее в Госдуме назвали последствия «зачистки» русских в Прибалтике.

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