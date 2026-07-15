Страны Прибалтики могут исчезнут, если продолжат «зачистки» русских людей. Об этом RT заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Сегодня жертвами становятся ни в чем не повинные русские люди, которые всегда считали Прибалтику своей родиной, где они прожили всю жизнь. Жертвами станут те, кто считает себя коренными в Эстонии, Латвии и Литве», — сказал депутат.

Миронов добавил, что лидеры Евросоюза считают граждан Литвы, Латвии и Эстонии «пушечным мясом» для борьбы против России.

Накануне министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычный контент должен исчезнуть из латышских средств массовой информации. Согласно данным юридического бюро латвийского парламента, сейчас доля материалов на русском языке в СМИ составляет около 2,5%.

15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают заявление Пунтулиса. По его словам, данное решение поражает в правах огромное количество жителей республики. Однако он подчеркнул, что подобная политика латвийских властей не нова — они и до этого транслировали «ненависть ко всему русскому и русскоязычному».

Ранее в Литве возмутились заявлениями России о дискриминации русских.