В Ливане рассказали о связях главы разведки Кипра с «Хезболлой»

Руководитель Кипрской разведывательной службы (KYP) Тасос Ционис контактировал с представителями шиитской организации «Хезболла» во время своей поездки в Ливан. Об этом сообщила ливанская газета Al Akhbar.

По данным издания, в ходе поездки глава разведки встретился с командующим армией Ливана генералом Рудольфом Хейкалом, с главой военной разведки страны Тони Кахваджи, а также с руководством «Хезболлы». Во время бесед Ционис заявлял о «необходимости не отступать от соглашения» о взаимном разграничении исключительных экономических зон Кипра и Ливана.

Агентство ΚΥΠΕ сообщило, что Ционис посетил Ливан в июне. В ходе визита о провел «ряд контактов», отметили журналисты.

28 июля корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщил, что следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет 4–6 августа в столице Италии. Представители стран при участии США обсудят расширение процесса передислокации подразделений Армии обороны Израиля на юге Ливана. Кроме того, стороны рассмотрят вопросы, касающиеся спорных участков израильско-ливанской границы.

Ранее советник Нетаньяху назвал условия вывода израильских военных из Ливана.