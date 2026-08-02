Советник Нетаньяху назвал условия вывода израильских военных из Ливана

Израиль согласится реализовать рамочное соглашение с Ливаном, включая вывод войск, только после реальных шагов по разоружению шиитского движения «Хезболла». Об этом в беседе с ТАСС заявил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит оставаться на ливанской территории и выполнять поставленные перед ней боевые задачи до тех пор, пока «Хезболла» будет представлять угрозу.

Он добавил, что подвижки по соглашению возможны только после того, как ливанская сторона начнет реальные и проверяемые действия по разоружению поддерживаемого Ираном радикального движения.

Израиль, Ливан и США подписали рамочное соглашение после пяти раундов консультаций в Вашингтоне. Документ предусматривает постепенный вывод израильских войск из части районов юга Ливана, где они размещены, а также развертывание ливанской армии.

Согласно условиям договоренностей, власти Ливана должны восстановить монополию государства на применение силы и обеспечить полное подтвержденное разоружение всех негосударственных вооруженных формирований. Проверку выполнения соглашения предполагается проводить с участием США.

Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации состоится в Риме с 4 по 6 августа.

Ранее Израиль заявил о подрыве туннелей «Хезболлы» в Ливане.