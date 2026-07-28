Следующий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет в Риме 4-6 августа

Следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет 4-6 августа в столице Италии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США.

Представители Израиля и Ливана при участии США обсудят расширение процесса передислокации подразделений Армии обороны Израиля на юге Ливана. Кроме того, стороны рассмотрят вопросы, касающиеся спорных участков израильско-ливанской границы.

По словам сотрудника Госдепартамента, на предстоящих технических консультациях в Риме особое внимание будет уделено полному выполнению рамочного соглашения, ранее подписанного Израилем и Ливаном. Документ предусматривает расширение числа «пилотных зон» в Ливане, откуда должны быть выведены израильские войска, урегулирование всех пограничных споров между странами и выработку всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности.

21 июля сообщалось, что целью создания «пилотных зон» на юге Ливана, откуда запланирован вывод израильских войск, является разоружение шиитского движения «Хезболла».

Ранее стало известно, что США требуют от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане.