Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Следующий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет в Риме 4-6 августа

Axios: следующий раунд переговоров Израиля и Ливана состоится в Риме 4-6 августа
Shutterstock/FOTODOM

Следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет 4-6 августа в столице Италии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США.

Представители Израиля и Ливана при участии США обсудят расширение процесса передислокации подразделений Армии обороны Израиля на юге Ливана. Кроме того, стороны рассмотрят вопросы, касающиеся спорных участков израильско-ливанской границы.

По словам сотрудника Госдепартамента, на предстоящих технических консультациях в Риме особое внимание будет уделено полному выполнению рамочного соглашения, ранее подписанного Израилем и Ливаном. Документ предусматривает расширение числа «пилотных зон» в Ливане, откуда должны быть выведены израильские войска, урегулирование всех пограничных споров между странами и выработку всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности.

21 июля сообщалось, что целью создания «пилотных зон» на юге Ливана, откуда запланирован вывод израильских войск, является разоружение шиитского движения «Хезболла».

Ранее стало известно, что США требуют от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сохранить имущество, деньги и защитить детей в «гражданском браке». 5 способов от юриста
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!