Украина ввела санкции против связанных с российским ВПК компаний

Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 человек, связанных с ВПК России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против 23 компаний и 20 человек, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК) России и силовыми структурами. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно документу, рестрикции ввели в отношении компании «Кидма Тек», занимающейся производством оптических приборов и средств противовоздушной обороны. Также под ограничения попали «Завод имени Морозова», компания «Спецелектронкомплект» и ряд российских IT-компаний.

12 июня Украина ввела санкции против российских интернет-изданий «Газета.Ru» и «Лента.ру». В общей сложности в список попали 29 граждан и 17 организаций. Помимо СМИ, в их числе — Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

13 июня Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских операторов мобильной связи. Вводимые Киевом ограничения предполагают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет официальных визитов, разрыв торговых соглашений, а также прекращение культурных обменов и научного сотрудничества.

Ранее Евросоюз ввел санкции против четырех российских аэропортов.