Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Украина ввела санкции против связанных с российским ВПК компаний

Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 человек, связанных с ВПК России
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против 23 компаний и 20 человек, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК) России и силовыми структурами. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно документу, рестрикции ввели в отношении компании «Кидма Тек», занимающейся производством оптических приборов и средств противовоздушной обороны. Также под ограничения попали «Завод имени Морозова», компания «Спецелектронкомплект» и ряд российских IT-компаний.

12 июня Украина ввела санкции против российских интернет-изданий «Газета.Ru» и «Лента.ру». В общей сложности в список попали 29 граждан и 17 организаций. Помимо СМИ, в их числе — Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

13 июня Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских операторов мобильной связи. Вводимые Киевом ограничения предполагают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет официальных визитов, разрыв торговых соглашений, а также прекращение культурных обменов и научного сотрудничества.

Ранее Евросоюз ввел санкции против четырех российских аэропортов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!