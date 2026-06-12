Украина ввела санкции против «Газеты.Ru»

Украина ввела санкции против российских интернет-изданий «Газета.Ru» и «Лента.ру». Это следует из указа украинского президента Владимира Зеленского, опубликованного на сайте его администрации.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»», — говорится в тексте указа.

В общей сложности в список попали 29 граждан и 17 организаций. Помимо СМИ, в их числе — Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

Введенные Зеленским санкции предполагают ряд ограничительных мер — заморозку активов физлиц и юрлиц из списков на украинской территории, аннулирование оформленных на них лицензий, запрет на сотрудничество с ними в торговой, культурной и научной сфере, прекращение официальных визитов и передачи объектов интеллектуальной собственности. По умолчанию в соответствии с решением СНБО эти меры вводятся на десятилетний срок.

Ранее в Госдуме оценили новый пакет санкций против России.