Евросоюз ввел санкции против четырех российских аэропортов

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении четырех российских аэропортов. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

Рестрикции были введены против столичного аэропорта Шереметьево, а также авиагаваней «Ульяновск-Восточный», Ростова-на-Дону «Платов» и Минеральных Вод.

В качестве обоснования введения ограничений в ЕС сослались на то, что эти воздушные гавани якобы используются для транспортировки товаров и технологий, используемых в рамках конфликта на Украине.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

В миссии РФ при ЕС заявили, что новые санкции Евросоюза в отношении России приведут к обострению социально-экономических проблем в странах сообщества.

Ранее российский министр спорта попал под европейские санкции.