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Политика

Украина ввела санкции против российских операторов мобильной связи

Зеленский ввел санкции против 10 российских операторов мобильной связи
Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских операторов мобильной связи. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно указу, в санкционный список попали, в частности, «Амтел-Связь», «Луганские Коммуникации», «Мобильные коммуникационные системы», «РуСат», «Спутниковая связь», «РТКомм» и Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь».

Вводимые Киевом ограничения предполагают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет официальных визитов, разрыв торговых соглашений, а также прекращение культурных обменов и научного сотрудничества. Санкции введены на 10 лет.

9 июня агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз в 21-ом пакете санкций против России предложит сохранить предельные цены на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель без изменений в течение шести месяцев. С помощью 21-го пакета антироссийских санкций ЕС попытается надавить на банковский сектор и российскую экономику. В него планируется включить 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для всех военных, которые служили в вооруженных силах России с момента начала спецоперации на Украине.

Ранее Зеленский ввел санкции против «Газеты.Ru» и «Ленты.ру».

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