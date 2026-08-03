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Политика

Власти Гагаузии приняли декларацию о защите конституционного статуса

Парламент Гагаузии принял декларацию в защиту конституционного статуса автономии
Shutterstock

Парламент Гагаузии принял декларацию в защиту закрепленного в Конституции Молдавии статуса автономии. Об этом заявил спикер Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи в ходе заседания, которое транслировалось на сайте органа.

«Решение Конституционного суда не может рассматриваться как основание для пересмотра основных прав и полномочий автономии. Мы выступаем против изменения системы выборов и территориального устройства без проведения референдума в Гагаузии», — говорится в декларации.

Документ был адресован президенту, парламенту и правительству Молдавии, а также ряду международных организаций.

В июле Конституционный суд (КС) Молдавии лишил Гагаузию права самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и проводить выборы. Глава КС Домника Маноле заявила, что суд постановил признать неконституционными положения, наделяющие парламент Гагаузии полномочиями самостоятельно формировать ЦИК автономии. По словам Маноле в ходе заседания, все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать национальному Кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет.

Ранее премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Гагаузии и Приднестровье.

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