Молдавия лишила Гагаузию права проводить выборы

Конституционный суд (КС) Молдавии лишил Гагаузию права самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и проводить выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава КС Домника Маноле заявила, что суд постановил признать неконституционными положения, наделяющие парламент Гагаузии полномочиями самостоятельно формировать ЦИК автономии. По словам Маноле в ходе заседания, все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать национальному Кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет.

В начале мая 2026 года власти Гагаузской автономии отменили выборы в Народное собрание, объяснив это невозможностью подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Позже, на заседании 2 июня, депутаты не смогли обсудить условия проведения выборов из-за отсутствия кворума: присутствовали лишь 13 из 33 народных избранников, после чего Орманжи объявил перерыв.

Конфликт между Кишиневом и Гагаузской автономией обострился после вступления в силу в январе 2024 года поправок в избирательный кодекс Молдавии. Согласно новым нормам, ЦИК Гагаузии был преобразован в окружной избирательный совет, а его члены и все кандидаты в органы власти автономии обязаны проходить аккредитацию через спецслужбы и антикоррупционные структуры Кишинева. В Комрате это сочли нарушением закона об особом статусе автономии.

Ранее премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Гагаузии и Приднестровье.