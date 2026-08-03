Сейчас Евросоюз (ЕС) не может дать Украине полной гарантии присоединения к объединению. Об этом в интервью изданию EUobserver заявила глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в странах Восточной Европы Кристина Микулова.

«Конечно, мы не можем дать Украине полной уверенности во вступлении [в ЕС]. Но мы должны предоставить им разумную степень уверенности в этом», — сказала глава офиса ЕИБ.

Микулова добавила, что перспектива вступления в ЕС могла бы стать важной задачей для Украины. По ее словам, такой исход событий способствовал бы сохранению республики в качестве «единой страны» после урегулирования конфликта.

Несколькими часами ранее издание The Economist сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от проведения реформ, необходимых для вступления республики в состав ЕС. Журналисты отметили, что в июне официально стартовали переговоры по «основополагающим элементам» — демократии, борьбе с коррупцией, верховенству закона и государственному управлению. Однако, как следует из материала, Украина должна была начать принимать необходимые нормы шестью месяцами ранее.

Ранее разведка выяснила, какую «конфетку» Евросоюз предложил Украине.