Евросоюз начал с Киевом переговоры о вступлении в объединение, чтобы помешать «антиевропейскому развороту» Украины в будущем. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Чтобы предотвратить разочарование украинцев и «антиевропейский разворот» <…> Брюссель в июне в качестве «конфетки» предложил начать предвступительные переговоры с Украиной», — говорится в сообщении разведслужбы.

При этом, по данным СВР, сами лидеры стран — членов ЕС во внутренних дискуссиях в Брюсселе категорически отрицают возможность евроинтеграции Украины, опасаясь, что это может привести к значительным экономическим и политическим рисками для «единой Европы». В пресс-бюро отметили, что у Европейского союза нет ресурсов для удовлетворения завышенных запросов Украины для получения членства в объединении.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза установить точную дату вступления страны в объединение до 2027 года. Политик заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее Путин прокомментировал планы Украины вступить в ЕС.