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Политика

В Британии заявили о нежелании Зеленского проводить реформы для вступления Украины в ЕС

Economist: Зеленский не стремится проводить реформы для вступления Украины в ЕС
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от проведения реформ, необходимых для вступления республики в состав Европейского союза (ЕС). Об этом пишет британское издание The Economist.

«Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины — членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что в июне официально стартовали переговоры по «основополагающим элементам» — демократии, борьбе с коррупцией, верховенству закона и государственному управлению. Однако, как следует из материала, Украина должна была начать принимать необходимые нормы шестью месяцами ранее. Издание добавило, что в настоящее время республика приняла только два законопроекта по данным направлениям.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году страна сможет стать частью объединения. В конце января политик подчеркнул, что вступление Украины в ЕС в 2027 году станет «одной из ключевых гарантий безопасности» как для Киева, так и для «всей Европы».

Ранее разведка выяснила, какую «конфетку» Евросоюз предложил Украине.

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