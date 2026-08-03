В Крыму сравнили кадровые перестановки на Украине с последними днями Третьего рейха

Кадровые перестановки на Украине напоминают последние дни в Третьем рейхе. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Украинский фюрер повторяет практику своего германского предшественника. Тот тоже, сидя в бункере, лихорадочно менял руководство армии и страны буквально до последних дней существования Третьего рейха. Фюреры приходят к власти по-разному, но конец у них один», — сказал глава госсовета.

Константинов добавил, что сомневается в профессиональных качествах Рустема Умерова, назначенного на пост главы Службы внешней разведки Украины. По его словам, такой выбор соответствует интересам правительства Украины.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Рустема Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах с Россией и США. По словам главы республики, на новом посту экс-министр обороны и секретарь СНБО продолжит координировать контакты с зарубежными партнерами и участвовать в работе по урегулированию конфликта. Украинские СМИ связывают перестановку с желанием сохранить за Умеровым руководство делегацией, а также утверждают, что решение согласовывалось с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-нардеп объяснил смысл назначения Умерова главой СВР Украины.