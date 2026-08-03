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Политика

Экс-нардеп объяснил смысл назначения Умерова главой СВР Украины

Экс-нардеп Килинкаров объяснил страхом Зеленского назначение Умерова главой разведки
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает назначать на ключевые посты в военных ведомствах преданных людей, а не профессионалов только потому, что боится потерять контроль над ситуацией. Так бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал «Газете.Ru» новость о назначении Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины.

«Зеленский расставляет свои кадры не по принципу профессионализма, а по принципу личной преданности. Умеров — член его команды, и пусть он не имеет никакого отношения к службе внешней разведки, он получил назначение. Зеленский в силовых структурах назначает только людей, преданных ему, чтобы не потерять контроль», — пояснил экс-нардеп.

Он обратил внимание на то, что киевский режим начал все-таки опасаться тех «картонных Майданов», которые начались после увольнения бывшего министра обороны Федорова.

«Зеленский очень сильно боится напряженности внутри государства. Как бы он ни игнорировал процессы, происходящие внутри страны, они у него вызывают очень серьезную обеспокоенность. Очевидно, что у него есть желание укрепить вертикаль власти, особенно силовые структуры. Для него это очень серьезный вызов», — резюмировал Килинкаров.

Экс-глава МВД Украины Игорь Клименко назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а занимавший этот пост Рустем Умеров — главой Службы внешней разведки (СВР) страны. Соответствующие указы подписал украинский президент Владимир Зеленский 3 августа.

По словам украинского лидера, теперь у Умерова будет больше возможностей заниматься одновременно вопросами дипломатии и обороны, а также переговорами с представителями США и другими партнерами Украины по завершению конфликта с Россией.

Ранее на Украине спрогнозировали продолжение 40-дневной операции Зеленского.

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